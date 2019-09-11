عاجل اليمن : عــاجل الإمارات تضع يدها على محافظة يمنية جديدة .. ووصول قوات ضخمة لاحتلالها وطرد الحكومة منها

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل الإمارات تضع يدها على محافظة يمنية جديدة .. ووصول قوات ضخمة لاحتلالها وطرد الحكومة منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن خلافات كبيرة نشبت بين السلطة المحلية والإمارات العربية المتحدة في محافظة سقطرى مؤخرا عقب عودة مسؤول إماراتي للجزيرة.

وأضافت المصادر إن الإمارات أقدمت على فصل الأسلاك الكهربائية التي توصل التيار الكهربائي للمنازل بالمحطة العامة للكهرباء في مديرية قلنسوة وقامت بربطها بمولدات خاصة تابعة لها عقب انطفاء الكهرباء ليوم واحد فقط، بحجة تقديم الخدمة للسكان.

قالت مصادر محلية أن خلافات كبيرة نشبت بين السلطة المحلية والإمارات العربية المتحدة في محافظة سقطرى مؤخرا عقب عودة مسؤول إماراتي للجزيرة.

وأضافت المصادر إن الإمارات أقدمت على فصل الأسلاك الكهربائية التي توصل التيار الكهربائي للمنازل بالمحطة العامة للكهرباء في مديرية قلنسوة وقامت بربطها بمولدات خاصة تابعة لها عقب انطفاء الكهرباء ليوم واحد فقط، بحجة تقديم الخدمة للسكان.

اخر الاخبار

الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عن نهاية بائسة ومخطط جديد في جنوب اليمن .. وخطوة سعودية إماراتية بشأنه

عاجل: البدء بأول إجراءات محاكمة محمد بن زايد لإرتكابه جرائم حرب في اليمن (صورة)

اجتماع طارئ للشرعية والحوثيين .. والإعلان عن اتفاق ناجح وهذه (أبرز البنود)

انكشف المستور 25 ألف ريال سعودي راتب صحفي يمني بارز مقابل هذه المهمة.. ومصدر سعودي يفضحه

فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويعلن عن ”طرف ثالث” سيقضي على الشرعية والانتقالي وكل العابثينِ.. من هو؟

بالفيديو.. الحوثيون يعلنون رسميًا القبض على ‘‘محمد العرب’’ .. والأخير يردد الشعار (شاهد)

وأخيرًا تدخل دولي طارئ لإعادة (أسعار الصرف) إلى مستوى مناسب .. والشرعية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين

Advertisements

عاجل: نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم

جمهورية مصر تطرد قيادي مؤتمري كبير بعد ظهوره علئ قناة الحدث ومهاجمته الامارات وهذا اول ماقاله من المطار (شاهد)

طرد ‘‘النخبة’’ من المثلث الرابط بين عدن وحضرموت .. وقوات الجيش تحكم السيطرة .. والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة

الجميلة علا الفارس ترتدي العلم اليمني أثناء قراءة الأخبار على قناة الجزيرة .. وتستقبل رسالة تلهب المشاعر من شخصية يمنية بارزة.. شاهد (صورة+نص الرسالة)

أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة)

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقدم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الإماراتي وقيادات الشرعية تستعد لمغادرة الرياض

انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. أقوى تعليق ناري للصحفي “ انيس منصور “ لقناة الجزيرة حول البيان الاخير للسعودية والامارت

للمتزوجين فقط .. فوائد سحرية مذهلة لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة من أجل متعة أطول وعلاقة حميمية أفضل

انسحاب مفاجئ للقوات الإماراتية من قصر ”معاشيق“ في ”عدن“ وطائرة خاصة تنقل القيادات الاماراتيين ومصادر تكشف عن ”اتفاق سعودي ـ إماراتي“

نجل الرئيس الراحل صالح يخرج عن صمته ويشن هجوم عنيف على التجمع اليمني للاصلاح والسبب #قيق؟