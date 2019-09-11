طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن حالة الطقس المتوقع اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.

ورياح نشطة على أجزاء من وسط وشرق المملكة وكذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية من سواحل البحر الأحمر.