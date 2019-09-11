

واشنطن 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

التقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في البيت الأبيض.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض امس الثلاثاء، ان نائب الرئيس بنس أقر بالخطوات الهادفة وغير المسبوقة التي اتخذتها حكومة المكسيك للمساعدة في كبح تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الحدود الأمريكية منذ إطلاق إعلان الولايات المتحدة والمكسيك في واشنطن في 7 يونيو ، 2019.

كما أثنى على قيام المكسيك بإنشاء الحرس الوطني ونشر الآلاف من القوات على حدود المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المكسيك.

وبحسب البيان، اشاد نائب الرئيس بنس بالجهود التي تبذلها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتوسيع نطاق تنفيذ بروتوكولات حماية المهاجرين و الإسراع بمعالجة طلبات الهجرة.

وأشار البيان، الي اتفاقق الجانبين علي اهمية العمل سويا لتقليل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة،رغم التقدم الذي تم احرازه، بالاضافة الي الاتفاق علي تنفيذ بروتوكولات حماية المهاجرين إلى أقصى حد ممكن و ضرورة إلى العمل عن كثب مع حكومة المكسيك لتوسيع هذه الجهود.

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية المكسيكي يلتقيان ويناقشان اهم تطورات الهجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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