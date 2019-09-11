السعودية اليوم / رواندا توقع اتفاقية جديدة لاستضافة اللاجئين المحتجزين حاليا في ليبيا



الأمم المتحدة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

وقعت كل من الحكومة الرواندية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي اتفاقية، امس الثلاثاء، بهدف وضع آلية لنقل اللاجئين من ليبيا.

وبحسب الاتفاقية، ستستقبل كيغالي اللاجئين المحتجزين حاليا في مراكز الاحتجاز في ليبيا وتوفر لهم الحماية، وفقا لما جاء في بيان أصدرته مفوضية اللاجئين، أشار إلى أنه "سيتم نقل اللاجئين إلى مكان آمن في رواندا على أساس تطوعي".

وسيتم إجلاء أول مجموعة من 500 شخص، معظمهم من دول في القرن الأفريقي. "تضم هذه المجموعة الأطفال والشباب المعرضين للخطر"، كما ذكرت المفوضية التي ستستمر في البحث عن حلول للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

ومن المتوقع أن تبدأ رحلات الإجلاء الجوية من ليبيا في الأسابيع القادمة وسيتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الرواندية والليبية. وسيساعد الاتحاد الأفريقي في عمليات الإجلاء، ويوفر الدعم السياسي الاستراتيجي للتدريب والتنسيق، و حشد الموارد، كما ستوفر المفوضية الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية اللازمة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، حثت المفوضية المجتمع الدولي على المساهمة بموارد لتنفيذ هذا الاتفاق.

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