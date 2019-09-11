، حملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين

واصلت بلدية محافظة الداير، ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية"، حملاتها الصباحية والمسائية، على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، لمتابعتها من الناحية الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية، مع متابعة طريقة التحضير والتخزين، والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات، وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أنه نتج عن الجولات إغلاق مطاعم عدة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية الداير، أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة المنطقة 940.