تعليم القصيم تخصص 40 دقيقة أسبوعية للقراءة والكتابة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، مبادرة تعزيز القراءة والكتابة والإملاء في كافة مدارس المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، عبر استثمار وقت الحصص الدراسية لمعالجة النواقص المهارية وتعزيز التعلم اليومي، بما يضمن الرفع من مستوى التحصيل والإجادة للقراءة والكتابة.

وتأتي تلك المبادرة، والتي ستستمر لمدة عام دراسي كامل تفعيلا لتوجيهات وزارة التعليم بضرورة العناية برفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتعزيز جودة مهارة القراءة والكتابة والإملاء، باعتبارها المدخل الأساس لكافة العلوم والمعارف.

وأكد المدير العام لتعليم القصيم صالح عبدالرحمن الجاسر، أن الخطة التنفيذية لتطبيق المبادرة تهدف إلى تعزيز جوانب القراءة والكتابة للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، والاهتمام بنواتج التعلم، وتشجيع المبادرات النوعية، وإجراء مزيد من الأساليب التدريسية المستمرة.

وقال «إن مثل تلك المبادرات تجد كل الدعم والتشجيع والتحفيز من قبل معالي وزير التعليم، باعتبارها من أهم محطات التعلم والتعليم للطلاب والطالبات، وهي تُعنى بكل مباشر بالمهارة الرئيسية التي من خلالها يستطيع الطالب والطالبة أن يشقوا طريقهم نحو مواصلة التعليم في كل صنوفه وأشكاله».

وبين الجاسر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم قد سخرت كل طاقتها، وبذلت جهودها نحو إنجاح وتحقيق مقاصد تلك المبادرة، بما يعكس ميدانا تعليميا متفاعلا ونشطا.