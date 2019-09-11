شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الاقتصادي» يستعرض أبرز المتغيرات وتقرير الميزانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (ستاندرد تشارترد).

وتضمن العرض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعامي 2019 و2020، ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، وأبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، ووتيرة السياسات النقدية، واتجاهات التجارة العالمية، وأسواق الطاقة، والتأثيرات الديموغرافية المتوقعة، وحيز الاستثمار الإنتاجي، إضافة إلى توقعات أسعار الفائدة.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الثاني للسنة المالية الجارية، وتضمن تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.