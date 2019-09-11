شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لحل مشكلة «شاحنات الجموم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ميدانياً على مشكلة تضرر أهالي محافظة الجموم، من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي. وخلال الزيارة التقى الأمير بدر بن سلطان عدداً من الأهالي، واستمع لشكواهم وملاحظاتهم، إذ وجَّه بتشكيل لجنة تحت إشراف الإمارة وبعضوية عدد من أهالي المحافظة وأمانة العاصمة المقدسة وإدارة المرور والمحافظة وفرع وزارة النقل بالمنطقة، لمناقشة المقترحات ودراسة الحلول، على أن يتم الرفع له بالنتائج بشكل عاجل.

وكان أهالي محافظة الجموم قد أبدوا تذمرهم من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة، الأمر الذي نتج عنه تضرر الطبقة الأسفلتية للشوارع والزحام المروري، إضافة إلى حوادث السير.