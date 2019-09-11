شكرا لقرائتكم خبر عن «سند محمد بن سلمان» يجود بـ 395 مليوناً لمبادرة الزواج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن برنامج «سند محمد بن سلمان» أن مبادرة «سند الزواج» التي تهدف إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، بعطاء تجاوز 395 مليون ريال، لتفوق بذلك نسبة المستفيدين 80% من العدد المستهدف.

ويأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه ولي العهد من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، وذلك سعياً منه إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المستقبلية لصناعة أثر مستدام. وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة «سند الزواج» كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجاً في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج «سند محمد بن سلمان» المستفيدين في جميع مناطق المملكة، إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة. ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة، حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم. يذكر أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية لمن سبق لهم التسجيل، إذ سيتم إكمال إجراءات الصرف حسب المتبع بما يتماشى مع الضوابط المحددة للمبادرة والمستهدفات الخاصة بذلك.