شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك له أمس (الثلاثاء) في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير الكويت، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

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وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك المفدى له أمس (الثلاثاء) في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الوزير لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له.

حضر الاستقبال الأول وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

كما حضر الاستقبال الثاني، إلى جانب وزير الداخلية ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.