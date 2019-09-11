شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بنود أمام وزراء الخارجية العرب.. و«مبادرة السلام» الأبرز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني، هناء البنهاوي (القاهرة)

ترأس وفد المملكة إلى أعمال الدورة العادية الـ152 لوزراء الخارجية العرب الأعضاء بجامعة الدول العربية وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف أمس (الثلاثاء) بالقاهرة، التي عقدت برئاسة وزير الخارجية العراقي رئيس الدورة الحالية محمد علي الحكيم، خلفاً للصومال.

ويناقش الوزراء 8 بنود رئيسية؛ القضية الفلسطينية وما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية لها، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات (الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين.

ويستعرض الوزراء العرب تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في الدورة 102، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة العربية (151-152)، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في كل من سورية، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات، وإمكانات اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال.

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ويتضمن جدول أعمال الدورة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.

ويتناول الاجتماع تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس 2019، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ويبحث وزراء الخارجية العرب بندا حول العلاقات العربية مع كل من أفريقيا، وأوروبا، وروسيا الاتحادية، ودول آسيا الوسطى، والصين، والهند، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، إضافة إلى موضوع الإرهاب الدولي وسُبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

وسبق انطلاق أعمال الدورة اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب تم خلاله مناقشة القضايا والبنود المطروحة على جدول الأعمال، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا المهمة المعروضة على أعمال مجلس الجامعة.

حضر أعمال الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي.

من جانب آخر، التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحثا العلاقات بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.