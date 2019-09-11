شكرا لقرائتكم خبر عن كما أكدت "الخليج 365".. إلغاء رسوم تكرار العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كما أكدت "الخليج 365" قبل يومين (9/9/2019)، أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة. وعلمت "الخليج 365" أن الرسوم الموحدة لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة ستكون 300 ريال.

وفيما رفع بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال: يأتي المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

وكانت "الخليج 365" انفردت بنشر صدور الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.