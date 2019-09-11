شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 2.6 مليار ريال لمستفيدي شهر سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودع برنامج حساب المواطن 2.6 مليار ريال أمس (الثلاثاء) مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%، ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.

وأبلغ المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد.وأوضح القحطاني أنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بعد مرور 5 أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة القادمة.