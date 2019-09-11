شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 59 منشأة صحية و26 إنذارا بالخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) ، "الخليج 365" (الدمام)

نفذت بلدية محافظة الخفجي حملة ميدانية على المنشآت الغذائية، تفقدت خلالها 59 منشأة صحية وحررت 14 مخالفة و26 إنذارا.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن الزيارات الميدانية أسفرت عن إتلاف 57 كيلوغراما من المواد الغذائية التالفة، كما صودرت أوانٍ للطبخ تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستخدام، مشيرا إلى أن البلدية نفذت حملات تهدف إلى معالجة التشوه البصري على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة أزالت خلالها 9 مباسط لباعة جائلين مخالفين، وصادرت مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستخدام.

وفي السياق، أغلقت أمانة منطقة عسير مطعما شهيرا بمدينة أبها وصادرت منه 150 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة.

كما رصدت مخالفات عدة في المطعم تضمنت عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة.