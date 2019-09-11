شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولين لوظائف «المياه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت شركة المياه الوطنية أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه بجميع المناطق. ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين (الذين أُعلنت أسماؤهم في موقع الشركة الرسمي) لتحديد مواعيد استكمال إجراءات التعيين. ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الشركة الرسمي.

أعلنت شركة المياه الوطنية أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه بجميع المناطق. ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين (الذين أُعلنت أسماؤهم في موقع الشركة الرسمي) لتحديد مواعيد استكمال إجراءات التعيين. ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الشركة الرسمي.

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