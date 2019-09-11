السعودية | بالصور.. شاهد إسدال ثوب الكعبة المشرفة

شكرا لقرائتكم بالصور.. شاهد إسدال ثوب الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الثلاثاء، إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة.

ونوه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري بما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين وولي عهده الأمين بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

46 فني ومختص

من جانبه أوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة هشام بن سليمان أنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لتركيب ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال أيام موسم الحج المبارك لعام 1440.

Advertisements

موضوع يهمك أعلنت المملكة العربية أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن... السعودية:تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية إجراء باطل جملة وتفصيلا السعودية السعودية

وأفاد بأن رفع أجزاء من الثوب بمقدار 3 أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة من عام 1440 كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه، وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر ويبقى هذا الجزء مرفوعاً حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم حيث يعاد الوضع إلى طبيعته.

وأبان أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل، وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل، يلي ذلك إنزال الثوب، ومن ثم تركيب بقية المذهبات، ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

وأشار إلى أن الفريق الفني يمثل جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع بعدد ٤٦ فني ومختص حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على انسيابية الطواف بالبيت العتيق وإدارة منطقة العمل بحواجز من الجهات الأربعة تحقيقا لسلامة الطائفين مع المرونة في مباشرة المهام دون عوائق.