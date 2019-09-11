، حملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية ،

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واصلت بلدية محافظة الداير، ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية"، حملاتها الصباحية والمسائية، على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، لمتابعتها من الناحية الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية، مع متابعة طريقة التحضير والتخزين، والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات، وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أنه نتج عن الجولات إغلاق مطاعم عدة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
وأكد رئيس بلدية الداير، أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة المنطقة 940.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 01:25 AM
تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفينحملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية
واصلت بلدية محافظة الداير، ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية"، حملاتها الصباحية والمسائية، على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، لمتابعتها من الناحية الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية، مع متابعة طريقة التحضير والتخزين، والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات، وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أنه نتج عن الجولات إغلاق مطاعم عدة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
وأكد رئيس بلدية الداير، أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة المنطقة 940.
، حملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.