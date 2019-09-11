، "انتهى التسجيل".. مستبعدات وظائف حارسات الأمن بتعليم عسير يطالبن بالإفصاح عن الأسباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدن أنهن مستوفيات الشروط.. و"التعليم": الشركة المتعهدة هي المسؤولة عن الترشيح ‎

أبدى عدد من المتقدمات لوظائف حارسات الأمن في مدارس تعليم عسير، استياءهم من عدم الشفافية في إظهار إعلان للوظائف والنتائج، وسط مطالب عدد من ممن جرى استبعادهن من وظائف الحراسات الأمنية، من الإدارة العامة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية والشركة المشغلة، بالإفصاح عن أسباب عدم إعلان موعد التقديم ومكان التقديم.

وتفصيلاً، تلقت "الخليج 365" شكاوى عدد من المتقدمات اللاتي قلن: استبشرنا خيراً عندما أعلنت وزارة التعليم تعاقدها مع إحدى الشركات الوطنية للحراسات الأمنية بمدارس البنات، وأنجزنا جميع الإجراءات وفق الشروط المحددة، وبعد طول انتظار ظهرت النتائج صادمة لنا في موقع المقابلات بالمبنى الرئيس لإدارة الأمن والسلامة قسم البنين بنتيجة "لا يوجد وظائف وانتهى التقديم"، لافتات إلى أن هذه العبارة أوقعت الكثير في التشكيك في بياناتهن.

وأشارت المتضررات إلى أن أحد المبررات التي أبلغنا بها عند الحضور أن الوظائف قليلة جداً لا تكاد تذكر، وعند مناقشتهم في عبارة " انتهى التسجيل"، أعطونا مبررات واهية، رغم أن الكثير منا مستوفٍ الشروط.

وأضفن: على أقل تقدير كان يمكن تدوين السبب لتفاديه مستقبلاً، وطالبن الإدارة العامة للتعليم بأن تسارع في تصحيح الأخطاء، وأن توضح الشروط التي لا تنطبق علينا، ولماذا لم يعلن عنها ولماذا كانت المقابلات والترشيح بقسم الرجال مع العلم بأن هناك قسماً للبنات!.

يشار إلى أن العقد المبرم مع الشركة لتقديم خدمة الحراسات الأمنية لمدارس وزارة التعليم قبل عدة أشهر والمباشرة بتاريخ 1/ 7/ 2019 وقد خصص لتعليم عسير 232 حارس أمن و20 حارسة أمن.

وكانت الشركة المشغلة قد اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ سنه ولا يزيد عن ٦٠ سنة وهذا الضابط ينطبق على المتقدمات حسب ما ذكرن.

من جهته، ذكر مصدر بتعليم عسير أن الجهة المخولة بالترشيح وإعلان الوظائف هي الشركة المبرم العقد معها لتقديم خدمة الحراسات الأمنية ولا علاقة للتعليم بذلك.