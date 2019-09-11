مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الأمير محمد بن سلمان وقراراته الجريئة.. وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية تكشف ما لم يكن بالحسبان

كشف المغرد السعودي الشهير ‘‘مجتهد’’ عن أسباب إقالة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من إدارة شركة أرامكو مؤخرًا.

وقال "مجتهد في سلسلة تغريدات رصدها "ناس تايمز" :شرقت الصحف ووسائل الإعلام العالمية في تفسير سبب إقالة خالد الفالح وتعيين ياسر الرميان رئيسا لمجس أرامكو، لكن الحقيقة أن ما جرى له ثلاث أسباب.

وزعم أن "السبب الأول ابن سلمان يريد بيع ارامكو بأي وسيلة، ولم يصدق أن البيع غير ممكن بقياس البورصات العالمية، وحمل الفالح المسؤولية، فأتى بالرميان الذي يعتقد أنه سيهزم الموانع العالمية ويبيع أرامكو، وذلك لأنه أقرب له نفسيا و أكثر قدرة على إقناعه بقدراته الخارقة".

وأضاف : "السبب الثاني ابن سلمان ينوي تضييق دائرة معلومات المال والاستثمار، فيكون ريع صادرات أرامكو أو دخل أسهمها المباعة (التي لن يمكن بيعها) تحت سلطة رجل واحد من خاصة خاصته، فيتلاعب كما يشاء في مئات المليارات دون تسريب أي معلومة، ولا يوجد أفضل من ياسر الرميان لتلك المهمة".وتابع: "السبب الثالث الرميان من ضمن الشخصيات المفضلة عند ابن زايد، وقد رشحه لرئاسة أرامكو، و"رغبات ابن زايد عند ابن سلمان أوامر" فلا يمكن إلا تعيينه، وهو نفس السبب في تعيين بندر الخريب وزيرا للصناعة، فهو كذلك من مرشحي ابن زايد الذين ينطبق عليهم المصطلح الجديد "سعو-إماراتيين".