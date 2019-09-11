شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة طارئة من أمير الكويت للملك سلمان على وقع تصاعد التوتر بين السعودية وقطر .. شاهد ما الذي ورد... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسالة طارئة من أمير الكويت للملك سلمان على وقع تصاعد التوتر بين السعودية وقطر .. شاهد ما الذي ورد فيها

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقام بتسليم الرسالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر السلام في جدة. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : قطر تعلن عن «بشرى خير» وسط الأزمة الخليجية .. ومحمد بن زايد يصاب بجلطة دماغية بعد قراءته لهذا الخبر ! • عاجـــل : مقتل الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل .. لن تصدق من وضع لها السم في الطعام .. «صور وتفاصيل اولية» Advertisements عاجـــل : صدور قرار عسكري طارئ بتعيين هذه الشخصية في منصب رفيع (الاسم + المنصب) • عاجـــل : مصدر يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة مقتل الاميرة "هيا بنت الحسين" في لندن ---------------------------------------- ونقل الشيخ الصباح للعاهل السعودي تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته للأمير الصباح أحمد الصباح، متمنيا له دوام الصحة والعافية. وتشهد دول الخليج العربية حالة من التوتر ناتجة عن الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة أخرى، على خلفية اتهامات تلك الدول لقطر بـ"دعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية"، وهو ما تنفيه الدوحة. وتلعب الكويت دور الوسيط بين أطراف الأزمة الخليجية باعتبارها طرف محايد. دعت قطر السلطات السعودية لتقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لقطر على الساحة الدولية. دعوة قطر جاءت ردا على بيان سعودي صدر السبت، أكد أن الرياض اتخذت قرار مقاطعة الدوحة نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" التي تمارسها السلطات القطرية "سرا وعلنا" منذ عام 1995.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة طارئة من أمير الكويت للملك سلمان على وقع تصاعد التوتر بين السعودية وقطر .. شاهد ما الذي ورد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.