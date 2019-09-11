الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على مناطق عدة بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى الأجزاء الساحلية منها. وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن هناك رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية من سواحل البحر الأحمر. وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نبَّهت «هيئة الأرصاد» إلى تعرُّض عدد من المناطق إلى هطول أمطار رعدية خلال ساعات اليوم. وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات: إنّ منطقتي مكة المكرمة (العرضيات، ميسان)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة) تشهدان حتى الساعة الثامنة مساءً، هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية. وحتى الثامنة مساءً أيضًا، تشهد منطقتا عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صبيا، فيفا، هروب)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في الرؤية.