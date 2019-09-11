ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم بنجلاديشي الجنسية خبّأ 12 قارورة بحجم 1.5 لتر من المسكر داخل مركبته. تفصيلاً؛ وبحسب معلومات سبق اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بمركبة من نوع دباب “ديهاتسو” تسير داخل أحد أحياء مدينة جدة وبداخلها شخص وبعد استيقافها وتفتيشها عثر على أكياس بداخلها 12 قارورة حجم 1,5 لتر من المسكر المخدر. تم التحفظ على الشخص وإحالته إلى الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جدة.. اشتباه ينتهي باستيقاف مقيم بحوزته 12 قارورة مسكر خبأها داخل مركبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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