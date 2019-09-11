“بنك التنمية الاجتماعية” يكشف شرطًا لحصول المقترض على قرض جديد

كشف “بنك التنمية الاجتماعية”، أن المقترضين يمكنهم الحصول على قروض جديدة في حال مضى على مدة القرض الأول ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفاء الشروط.
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للبنك على “تويتر”: إنه “في حال كان المتقدم غير موظف حكومي فلابد من إحضار كفيل يكون موظفًا حكوميًا على رأس العمل، وأن تسمح له التزاماته المسجلة بالكفالة”. وأشار الحساب، إلى أنه “في حال تعثر المقترض عن السداد يتم الرفع لجهة عمل الكفيل؛ ليتم الحسم من قبلهم والتحويل لصالح القرض”.
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