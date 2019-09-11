بالصور.. مدني مكة يفك احتجاز عاملي نظافة تعلّقا بواجهة أحد الأبراج الفندقية

تمكّنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة من فك احتجاز عاملين اثنين بأحد الأبراج الفندقية بحي العزيزية أثناء قيامهم بتنظيف وصيانة لواجهة الفندق، فيما علق بهم صندوق سلة التنظيف بالطابق الـ19 من الفندق المكون من 21 طابقًا. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الرابعة و30 دقيقة، أمس الإثنين ورد بلاغ مفاده احتجاز شخصين بداخل سلة في أعلى برج بحي العزيزية.

وأضاف أن العاملين احتجزا في سلة متحركة تستخدم لعملية تنظيف الواجهات والنوافذ بالطابق الـ19 من مبنى فندقي مكون من 21 طابقًا، وذلك نتيجة لتعطل السلة عن العمل، مشيرًا إلى تأمين الموقع واتخاذ احتياطات السلامة والأمان وإخراج المحتجزين وهما بصحة جيدة ولله الحمد. وأهاب الرائد الشريف بضرورة ارتداء معدات الوقاية الخاصة بالعمل في المواقع المرتفعة والخطرة والتأكّد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات المستخدمة في تلك المواقع متمنيًا السلامة للجميع.