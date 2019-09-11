فيديو صادم.. سرقة وضرب ودهس حتى الموت بأحد أحياء الرياض

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أطاحت شرطة منطقة الرياض باثنين من المواطنين تعمدا ضرب ودهس وافد من الجنسية الهندية حتى الموت وسرقة سيارته.

ووثَّق مقطع فيديو تفاصيل الحادث، الذي وقع قبل يومين، داخل أحد أحياءالعاصمة الرياض، وأظهر تفاصيل سرقة المركبة بعد الاعتداء بالضرب على سائقها وتعمد دهسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح أنه في تمام الساعة الـ(9:00) من صباح يوم الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قِبل شابَّيْن يستقلان مركبة من نوع تويوتا برادو؛ ما أدى لوفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته من نوع هونداي إلنترا، والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة عن تحديد هوية الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.



