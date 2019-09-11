الوهيبي ينقل تعازي أمير الرياض ووزير التعليم لذوي الطفل معتز الحارثي

قدّم مدير عامّ تعليم الرياض حمد الوهيبي ووفد من منسوبي التعليم بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي، الذي توفي أمس الإثنين، خنقًا على يد زميله داخل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية.
ونقل الوهيبي لذوي الفقيد تعازي أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لولي أمر الطالب خويتم الحارثي، مؤكدًا مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم سائلًا الله أن يجبر مصابهم ويجعله شفيعًا لوالديه.
وكانت إدارة تعليم الرياض أعلنت أمس، في بيان، وفاة الطالب داخل مدرسة بشر بن الوليد، إثر مشاجرة مع زميل له، مشيرة إلى الجهود التي بذلها المعلمون لإسعافه قبل استدعاء الهلال الأحمر.
وقال المتحدث باسم الإدارة علي الغامدي، إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثّقت المشاجرة، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب قبل نقله من خلال الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد، لكنه توفي في الطريق.
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