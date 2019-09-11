بالصور.. القبض على قائد مركبة طمر الرصيف وتجاوز الإشارة الحمراء في عسير

ألقى رجال المرور بمنطقة عسير، القبض على قائد المركبة الذي قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

وأكد المرور السعودي -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»- أن قائد المركبة ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان المرور السعودي قد حذّر قائدي المركبات من ارتكاب أربعة أخطاء عند الازدحامات المرورية، مع الحرص على اتباع تنظيمات السير على الطرق للوصول بأمان إلى وجهاتهم.

وأضاف أن السلوكيات الخاطئة التي ينبغي تجنّبها عند الازدحام المروري، تشمل التنّقل من مسار لآخر، وإساءة استخدام منبه المركبة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، بالإضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق.