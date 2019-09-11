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44 مجموعة لمبادرة اهتمام بالقصيم

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كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، أن مبادرة مجموعة «اهتمام» التي أطلقتها وزارة الصحة، تعزز مبدأ التكافل المجتمعي، بين جميع شرائح المجتمع، وتمكين المصابين بالأمراض المزمنة أو النادرة أو أهاليهم بالتواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية في عملية تحسين صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتكوين مجموعات للحالات الصحية المشابهة، بعقد لقاءات فيما بينهم بإشراف طبي وإرشاد صحي من قبل المعنيين بالمبادرة.

وأكد المدير العام خلال اطلاعه على خطوات الشؤون الصحية بالمنطقة تمهيدا لبدء المبادرة، بأنه تم اعتماد 44 مجموعة تمثلت في 19 مجموعة عن السكري، 10 مجموعات عن الربو للأطفال، 4 مجموعات للضغط، 4 مجموعات عن السمنة، 4 مجموعات عن الرضاعة الطبيعية والتحصينات.


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