44 مجموعة لمبادرة اهتمام بالقصيم

وأكد المدير العام خلال اطلاعه على خطوات الشؤون الصحية بالمنطقة تمهيدا لبدء المبادرة، بأنه تم اعتماد 44 مجموعة تمثلت في 19 مجموعة عن السكري، 10 مجموعات عن الربو للأطفال، 4 مجموعات للضغط، 4 مجموعات عن السمنة، 4 مجموعات عن الرضاعة الطبيعية والتحصينات.
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