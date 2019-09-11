تقويم التعليم توقع عقدا مع جامعة الملك سعود

وينص العقد الموقع على تنفيذ المركز لمشـروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلاج التنفسي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض، وفرعي البرنامج بمحافظتي جدة والأحساء، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة، وذلك تحقيقا لرؤية 2030.
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