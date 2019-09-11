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تقويم التعليم توقع عقدا مع جامعة الملك سعود

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، عقدا مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الرياض.

وينص العقد الموقع على تنفيذ المركز لمشـروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلاج التنفسي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض، وفرعي البرنامج بمحافظتي جدة والأحساء، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة، وذلك تحقيقا لرؤية 2030.


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