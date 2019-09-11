الشهراني تتفقد مدارس الطفولة في بدر الجنوب

تفقدت مساعدة مدير عام تعليم منطقة نجران للشؤون التعليمية للبنات سراء الشهراني، مدارس الطفولة المبكرة في محافظة بدر الجنوب، والتقت قائدات المدارس في المحافظة والمراكز التابعة لها، مستمعة المعوقات وطرق تجاوزها. وشددت الشهراني على ضرورة الاهتمام بالنشء وتعليمه وفق أعلى المعايير بما يتواكب ورؤية دوت الخليج لبناء المواطن.

من جهة أخرى، اختتمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات، برنامجها «مهارات التعامل مع الآخرين»، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي. ويهدف البرنامج الذي قدمته مشرفة التدريب نورة آل ساري إلى تعريف المتدربات على مهارات التعامل مع الآخرين وربطها بالعملية التعليمية. واشتمل البرنامج الممتد ليومين بحضور 22 متدربة على عدد من المحاور، منها أهمية التعامل الناجح مع الآخرين وفهم طبيعة التغيير في العلاقات داخل مكان العمل.