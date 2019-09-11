الشهراني تتفقد مدارس الطفولة في بدر الجنوب

من جهة أخرى، اختتمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات، برنامجها «مهارات التعامل مع الآخرين»، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي. ويهدف البرنامج الذي قدمته مشرفة التدريب نورة آل ساري إلى تعريف المتدربات على مهارات التعامل مع الآخرين وربطها بالعملية التعليمية. واشتمل البرنامج الممتد ليومين بحضور 22 متدربة على عدد من المحاور، منها أهمية التعامل الناجح مع الآخرين وفهم طبيعة التغيير في العلاقات داخل مكان العمل.
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