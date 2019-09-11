200 مليون قرض إنشاء جامعة

كشفت وزارة المالية حديثاً عن تخصيصها قروضا للمستثمرين في المدارس والجامعات الأهلية بواقع 200 مليون ريال كحد أعلى لمشروع جامعة مكونة من خمس كليات وأكثر، بمعدل 40 مليون لكل كلية في مبنى مستقل، إضافة إلى قروض أخرى بواقع 25 مليون ريال كحد أعلى لإنشاء مجمع تعليمي «مدارس» مكون من أربع مراحل، بمعدل 7 ملايين ريال تقريبا لكل مرحلة.

مشمولات القرض

بحسب معلومات اطلعت عليها «دوت الخليج» من موقع وزارة المالية، فإن الحد الأعلى للقرض يشمل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث والحافلات بما يساوي 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع.

وبينت الوزارة أن الحد الأعلى لقيمة القرض لمشروع معهد أو مركز تدريب صحي أو فني 10 ملايين ريال، أما المشروع الذي يشتمل على حافلات لنقل الطلاب فيخصص مبلغ لا تزيد قيمته عن نسبة 10% من التكلفة الإجمالية للمباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث لتمويل هذا الجانب.

الجامعات والكليات

لفتت الجامعة إلى أن قروض إنشاء المجمعات التعليمية «مدارس ورياض الأطفال» يجب أن تتكون من مرحلتين دراسيتين فأكثر، بحيث يستوعب المجمع 1000 طالب فأكثر، وتزيد فصوله عن 30 فصلاً، ويشمل عددًا من المختبرات ومكتبة وقاعات متعددة الأغراض.

وأشارت إلى أنه يخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث والحافلات بالمشروع على ألا يتجاوز ما يُخصص للتجهيزات والأثاث من قيمة القرض نسبة 15% من التكلفة الإجمالية للمباني والمنشآت لمشاريع المجمعات التعليمية والمدارس والمعاهد ومراكز التدريب، ونسبة 20% لمشاريع الكليات الإدارية والإنسانية، ونسبة 30% لمشاريع الكليات العلمية التطبيقية، ونسبة 40% لمشاريع الكليات الصحية.

صرف المبلغ

وفقاً لوزارة المالية، فإنه يتم صرف المبلغ المخصص للتجهيزات والأثاث والحافلات على ثلاث دفعات، حيث ستكون الدفعة الأولى بنسبة 25% من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها بعد إنجاز نسبة 60% فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بالمشروع، فيما تكون الدفعة ثانية بنسبة 50% من قيمة المبلغ المخصص لها بعد إنجاز كامل مبنى المشروع، وتوريدها بالكامل لموقع المشروع وتركيب 50% منها، وتكون الدفعة الثالثة بنسبة 25% من قيمة المبلغ المخصص لها، عند إتمام تركيبها بالكامل وتطبيق قوائمها على الطبيعة، وتسجيل الحافلات باسم المقترض أو المشروع.

سداد القرض

أوضحت الوزارة أنه يبدأ سداد القرض المصروف لمشاريع المجمعات التعليمية والمدارس بعد مضي أربع سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض، مقَسم على عشرة أقساط سنوية متساوية، فيما يبدأ سداد القرض المصروف لمشاريع الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب المتخصصة بعد مضي أربع سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض، مقَسم على 16 قسطاً سنوياً متساويا.

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وأكدت أن قصر الإقراض يكون طبقاً لهذه القواعد على المشاريع المزمع إنشاؤها دون القائمة، ويجوز للمستثمر الحصول على قرض توسعة شريطة أن يكون المشروع المراد توسعته قد تم تشغيله وسدد من قرضه ثلاثة أقساط في مواعيدها المحددة، وأن تكون التوسعة على نفس أرض المشروع أو مجاورة لها، وألا يزيد إجمالي القرض الأول مع قرض التوسعة عن الحد الأعلى المنصوص عليه في هذه القواعد، مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها للوزارة والضمانات اللازمة لذلك.

مرحلة البناء والإنشاء

بينت الوزارة أنه بالنسبة للمشاريع التي لم تمول من هذا البرنامج فيجوز إقراضها طبقاً لهذه القواعد على أن يكون المشروع في مرحلة البناء والإنشاء، إذا لم يقدم المستثمر ضماناً مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة الوزارة على طلبه، فتعد الموافقة لاغيه، وإذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ توقيع عقد القرض فإن القرض يلغى، مشيرة إلى أنه لا يحق للمستثمر التصرف في العقار المقام عليه المشروع الممول بقرض من الوزارة بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عنه وتأجيره بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

شروط القرض

01 ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة.

02 توافر الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة للمشروع.

03 موافقة الجهة المختصة على الموقع وتوفر الخدمات العامة.

04 رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي في حال كانت الأرض مملوكة لمستثمر.

05 أن يكون الرهن عقاراً آخر إذا كان المشروع سيُقام على أرض لا يملكها المستثمر.