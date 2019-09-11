جسر الجربة بنجران نصف عام خارج الخدمة

على الرغم من مضي أكثر من 6 أشهر على إغلاق جسر الجربة بمنطقة نجران، لا يزال الطريق على هيئته دون أي عمل، الأمر الذي أدى إلى مطالبة المواطنين بسرعة البدء في أعمال الصيانة وإعادة افتتاحه بسبب تكدس الحركة المرورية في الطرق الفرعية.

حوادث مرورية

يقول المواطن علي آل جماهر: إن إغلاق طريق جسر الجربة تسبب في ربكة مرورية لسكان حي الجربة وما جاوره والعابرين إلى حي البلد، حيث يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة للعبور إلى الأحياء التي تقع في الجهة المقابلة.

واستغربَ المواطن حسين آل دغرير من إغلاق الطريق لمدة تجاوزت نصف عام دون مشاهدة لأي عمل من الجهة المسؤولة تشير إلى بدء أعمال صيانة الطريق حيث لا يتجاوز امتداده أكثر من كيلومتر.

يختصر المسافات

Advertisements

يؤكد المواطنون أن جسر الجربة يربط بين عدة أحياء، وأن إغلاق أحد مساراته سبب زحاماً كبيراً لمرتاديه على الطريق الموازي، في الوقت الذي اضطر فيه المارة لاتخاذ طرق مجاورة يستغرق عبورها زمناً طويلاً للانتقال إلى الأحياء الأخرى.

وتم إغلاق طريق جسر الجربة لإعادة تأهيله في شهر جمادى الآخرة من العام الماضي بعد ظهور بعض التشققات على الطريق.

من جهته، أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران آل عطشان لـ«دوت الخليج» أن طريق كوبري الجربة خارج اختصاص وزارة النقل ويعود إلى أمانة منطقة نجران، فيما تجاهلت أمانة المنطقة الرد على مراسل «دوت الخليج».