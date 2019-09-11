حوادث مرورية
يقول المواطن علي آل جماهر: إن إغلاق طريق جسر الجربة تسبب في ربكة مرورية لسكان حي الجربة وما جاوره والعابرين إلى حي البلد، حيث يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة للعبور إلى الأحياء التي تقع في الجهة المقابلة.
واستغربَ المواطن حسين آل دغرير من إغلاق الطريق لمدة تجاوزت نصف عام دون مشاهدة لأي عمل من الجهة المسؤولة تشير إلى بدء أعمال صيانة الطريق حيث لا يتجاوز امتداده أكثر من كيلومتر.
يختصر المسافات
يؤكد المواطنون أن جسر الجربة يربط بين عدة أحياء، وأن إغلاق أحد مساراته سبب زحاماً كبيراً لمرتاديه على الطريق الموازي، في الوقت الذي اضطر فيه المارة لاتخاذ طرق مجاورة يستغرق عبورها زمناً طويلاً للانتقال إلى الأحياء الأخرى.
وتم إغلاق طريق جسر الجربة لإعادة تأهيله في شهر جمادى الآخرة من العام الماضي بعد ظهور بعض التشققات على الطريق.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران آل عطشان لـ«دوت الخليج» أن طريق كوبري الجربة خارج اختصاص وزارة النقل ويعود إلى أمانة منطقة نجران، فيما تجاهلت أمانة المنطقة الرد على مراسل «دوت الخليج».
كانت هذه تفاصيل خبر جسر الجربة بنجران نصف عام خارج الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.