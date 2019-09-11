نقص أماكن الترفيه يقلق أهالي حي الموظفين بأبها

يعاني سكان حي الموظفين بمدينة أبها من عدم وجود مساحات كافية للتنزه وممارسة الرياضة ، حيث يفتقر الحي الواقع على طريق الملك فهد لأماكن مخصصة للترفيه، ويزدحم بالسكان بحكم موقعه الإستراتيجي بين عدة أحياء منها: حي البديع وحي القمة وآل غليظ وحي المنح وغيرها من المخططات الجديدة.

انتظار المشاريع

أوضح المواطن علي آل حاصل لـ«دوت الخليج» أن أحياء شرق أبها ومنها: حي الموظفين وحي البديع وحي المنح تعاني من عدم وجود أماكن مخصصة للتنزه سواء للعائلات أو الأفراد، حيث أصبحت الرياضة مطلبا أساسيا للجميع.

ويقول سعد الأسمري إن «حي الموظفين من أقدم أحياء مدينة أبها، ويوجد به كثافة سكانية عالية، إضافة إلى الأحياء القريبة المرتبطة به، وهذا الأمر يتطلب وجود أماكن للتنزه وممارسة أي رياضة كما في أحياء بقية أبها الجديدة التي يوجد بها ممشى مهيأ وحدائق وجلسات».

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من جهته، بين منصور الشهراني، أن سكان الحي طال انتظارهم لتنفيذ مشاريع الأمانة التي مضت عليها أعوام طويلة ولم تنتهِ بفائدة، مشيراً إلى وجود مشروع تصريف السيول الذي أوشك على الانتهاء منذ سنوات طويلة ويوجد بين حي الموظفين وحي البديع، ولابد من استغلاله ليكون منطقة ممشى وحدائق كما هو المشروع المنفذ في حي المنسك والمروج.

رد الأمانة

«دوت الخليج» تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، وأوضح أن الأمانة انتهت فعلياً من أعمال درء أخطار السيول وتصريف المياه بحي الموظفين، وقد تم ترسية مشروع تطوير ضفاف وادي لعصان الواقع بين حي الموظفين وحي البديع ضمن خطط الأمانة لتطوير الأودية التي تخترق بعض الأحياء بمدينة أبها، وهي ضمن مشاريع أنسنة المدن، حيث يتكون المشروع من ممشى وملاعب متنوعة لمختلف الأعمار ومسطحات خضراء وجلسات، إضافة إلى الخدمات المساندة من مصليات ودورات مياه وأكشاك استثمارية وغير ذلك من العناصر الضرورية.