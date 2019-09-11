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مصادرة 20 كلج من اللحوم الفاسدة برجال ألمع

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نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية ورقابية شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 20 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 5 محلات تجارية وسُجلت 10 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.


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