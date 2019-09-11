264 قضية واردة للمحاكم والدوائر التجارية في اليوم

وبحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، أنه يتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 108 و264 قضية في اليوم، بمتوسط 176 قضية يوميا. وجاءت 89 % من إجمالي القضايا الواردة في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
2679 حكما
بينت الإحصائية، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر ذي القعدة للعام الماضي 2679 حكما بزيادة قدرها 36 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام ما قبل الماضي.
المعدل اليومي
فيما تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 73 و224 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 128 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى نسبة 94 % من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 6 % منها. وصدرت نسبة 88 % من إجمالي الأحكام في كل من محاكم المناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، كما شكلت الأحكام في الموضوع نسبة 80 % من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
الدعاوى التجارية الواردة في محاكم الدرجة الأولى 1440
- محرم 2.815
- صفر 3.594
- ربيع الأول 3.207
- ربيع الآخر 3.564
- جمادى الأولى 4.080
- جمادى الآخرة 3.899
- رجب 3.217
- شعبان 3.266
- رمضان 2.126
- شوال 2.931
- ذو القعدة 3.689
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