أمير القصيم يشيد بفرع وزارة العمل

وقال «نشكركم ونثمن لكم ولكافة زملائكم منسوبي ومنسوبات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هذا الإنجاز الذي يأتي امتداداً لحرص القيادة على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا دوت الخليج الغالي، ونسأل المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، ودوام العون والتوفيق».
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