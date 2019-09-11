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أمير القصيم يشيد بفرع وزارة العمل

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بعث أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل خطاب شكر وتقدير لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، فهد المطلق، بمناسبة تحقيق فرع الوزارة بالمنطقة المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة، حيث حصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على هذا الإنجاز من خلال تقرير أداء المناطق لشهر أغسطس الذي اشتمل على ارتفاع الإنجاز في الزيارات المستهدفة بنسبة 202.50%، والامتثال لقرارات التوطين بنسبة 97.69%، إضافة إلى ارتفاع أداء المفتشين بنسبة 79.18%، ليرتفع متوسط أداء المنطقة لنسبة 126.46%.

وقال «نشكركم ونثمن لكم ولكافة زملائكم منسوبي ومنسوبات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هذا الإنجاز الذي يأتي امتداداً لحرص القيادة على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا دوت الخليج الغالي، ونسأل المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، ودوام العون والتوفيق».


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