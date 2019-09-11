مذكرة تفاهم بين نزاهة وUNDP

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن إبراهيم الكهموس، في مكتبه بمقر الهيئة أمس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بالمملكة آدم بوبوكوس، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من الجانبين وسبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال الوقاية من الفساد.

ووقع رئيس الهيئة مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسعودية، وذلك في إطار تنفيذ ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة المتضمن التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

وتهدف المذكرة توفير إطار للتعاون بين الهيئة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» من أجل إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الوقاية من الفساد، وتوفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة ذات الصلة الداخلة ضمن نطاق اختصاصهما.