ضبط شابين دهسا وافدا وسرقا سيارته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة، ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته والهرب بها إلى جهة غير معلومة. وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة عن تحديد هوية الجانيين، وهما مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.