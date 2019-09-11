ملياران لنظافة العاصمة المقدسة

أكد أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص لـ «دوت الخليج»، أنه سيتم اليوم توقيع 5 عقود لنظافة مكة المكرمة بأكثر من ملياري ريال مدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن العقود تشمل الجموم ومدركة وعسفان.

ونوه القويحص بحرص أمانة العاصمة المقدسة على توفير السبل لنظافة مكة المكرمة ومتابعة أعمال المقاولين وآلية تنفيذ كافة المشاريع.

من جانبه كرم القويحص بمكتبه أمس، رؤساء البلديات الفرعية بمكة المكرمة وعددا من قيادي ومنسوبي الأمانة المشاركين بأعمال الحج لعام 1440.

وأكّد أن ما تحقق من نجاح في حج عام 1440 يعود بعد - توفيق الله سبحانه وتعالى - إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لأمانة العاصمة المقدسة.

وأعرب عن اعتزازه بنجاح أعمال الحج، مرجعا ذلك إلى خطة العمل التي تبنتها الأمانة بإشراف ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، مبينا أن الأمانة جندت لتنفيذ خطتها خلال موسم الحج أكثر من 23 ألف كادر ، حيث يبلغ عدد المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة حوالي 49.730، إضافة إلى المباسط الموسمية، علاوة على تجهيز 28 مركزا ميدانيا للخدمات البلدية.