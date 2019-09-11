ونوه القويحص بحرص أمانة العاصمة المقدسة على توفير السبل لنظافة مكة المكرمة ومتابعة أعمال المقاولين وآلية تنفيذ كافة المشاريع.
من جانبه كرم القويحص بمكتبه أمس، رؤساء البلديات الفرعية بمكة المكرمة وعددا من قيادي ومنسوبي الأمانة المشاركين بأعمال الحج لعام 1440.
وأكّد أن ما تحقق من نجاح في حج عام 1440 يعود بعد - توفيق الله سبحانه وتعالى - إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لأمانة العاصمة المقدسة.
وأعرب عن اعتزازه بنجاح أعمال الحج، مرجعا ذلك إلى خطة العمل التي تبنتها الأمانة بإشراف ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، مبينا أن الأمانة جندت لتنفيذ خطتها خلال موسم الحج أكثر من 23 ألف كادر ، حيث يبلغ عدد المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة حوالي 49.730، إضافة إلى المباسط الموسمية، علاوة على تجهيز 28 مركزا ميدانيا للخدمات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملياران لنظافة العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.