الصقير في لقاء مفتوح مع هيئة التدريس

يستضيف منبر «جامعة الملك سعود» وكيل الجامعة للمشاريع، الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها.
يدير اللقاء أستاذ الإعلام الدكتور تركي العيار، وذلك الإثنين القادم 17 محرم 1441هـ في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، ويُنقل لفرع الطالبات.
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