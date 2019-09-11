نائب أمير مكة يقف على شكاوى أهالي الجموم

استجابةً لشكاوى الأهالي، وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانياً على مشكلة تضرر أهالي محافظة الجموم من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة. وخلال الزيارة التقى الأمير بدر بن سلطان عددا من الأهالي، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، حيث وجه بتشكيل لجنة بإشراف الإمارة وبعضوية عدد من أهالي المحافظة وأمانة العاصمة المقدسة وإدارة المرور والمحافظة وفرع وزارة النقل بالمنطقة، لمناقشة المقترحات ودراسة الحلول، على أن يتم الرفع لسموه بالنتائج بشكل عاجل.

وكان أهالي محافظة الجموم أبدوا تذمرهم من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة، الأمر الذي نتج عنه تضرر الطبقة الأسفلتية للشوارع والزحام المروري، إضافة إلى الحوادث المرورية.