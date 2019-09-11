أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا لتدني السلامة

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير، عددا من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها، وذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم.

وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة تجهيزاته للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة. وعلى إثر ذلك تم إغلاق المطعم وإتلاف أكثر من 150 كجم من اللحوم بعد أن تم التأكد من عدم صلاحيتها، وتطبيق لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم.

من جانب آخر، نفذت أمانة عسير حملة نظافة وصيانة وتأهيل لعدد من المقابر بمدينة سلطان، وذلك ضمن البرنامج الدائم لصيانة المقابر. وأوضحت البلدية بأنها قامت بتنظيف عدد من المقابر عبر بإزالة جميع المخلفات والأشجار والحشائش.