أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا لتدني السلامة

وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة تجهيزاته للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة. وعلى إثر ذلك تم إغلاق المطعم وإتلاف أكثر من 150 كجم من اللحوم بعد أن تم التأكد من عدم صلاحيتها، وتطبيق لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم.
من جانب آخر، نفذت أمانة عسير حملة نظافة وصيانة وتأهيل لعدد من المقابر بمدينة سلطان، وذلك ضمن البرنامج الدائم لصيانة المقابر. وأوضحت البلدية بأنها قامت بتنظيف عدد من المقابر عبر بإزالة جميع المخلفات والأشجار والحشائش.
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