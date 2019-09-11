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2019-09-11 إخراج عاملين احتجزا داخل سلة متحركة بالدور الـ19 متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أخرج مدني العاصمة المقدسة، مساء أمس الثلاثاء، عاملين احتجزا داخل سلة متحركة بأحد المباني. وأوضح المدني أن العاملين احتجزا في سلة متحركة بالدور التاسع عشر من مبنى مكون من واحد وعشرين دورًا، مضيفًا أنهما بصحة جيدة. Advertisements ونشر المدني صورًا تبين عملية إخراج العاملين من السلة المتحركة.







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