شركات الاتصالات تعلن موعد طرح iPhone 11 و iPhone 11 Pro Max

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت بعض شركات الاتصالات، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن موعد طرح الهواتف الجديدة من أبل iPhone 11 وiPhone 11 Pro Max وiPhone 11 Pro.

وأعلنت شركة موبايلي أن iPhone 11 سيكون متاحًا قريبًا في فروعها، كما سيكون متاحًا على متجر موبايلي الإلكتروني يوم 20 سبتمبر الجاري.

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وأكدت موبايلي أن iPhone 11 Pro Max وiPhone 11 Pro سيكونان قريبًا أيضًا في الفروع وفي المتجر الإلكتروني يوم 20 من الشهر الجاري.

وبالنسبة إلى الاتصالات السعودية STC فأعلنت أن iPhone 11 وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، سيكونون قريبًا في فروع الشركة، كما سيكونون متاحين على تطبيق MySTC بتاريخ 20 سبتمبر.

وكشفت أبل في مؤتمرها أمس أن آيفون 11 سيأتي بشاشة 6.1 إنش وبكاميرتين بالخلف واحدة منهما بعدسة واسعة، كما سيأتي آيفون 11 بمعالج A13 Bionic وهو أسرع معالج في أي هاتف ذكي.

وضمن مواصفات آيفون 11 الجديد فإنه سيكون بأقوى زجاج مستخدم في الهواتف، وبـNight Mode، وهو نمط تصوير جديد للآيفون لتعزيز الأداء في ظروف الإضاءة الضعيفة.