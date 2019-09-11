أساسيات التصوير الفوتوغرافي .. كتاب جديد لـ «راشد آل قنيعير»

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

دشن المصور الفوتوغرافي والمدرب المعروف راشد آل قنيعير كتاب أساسيات التصوير الفوتوغرافي ويعد الكتاب ضمن سلسلة عالم الثقافة الفوتوغرافية.

وقد قام آل قنيعير بتأسيس مجموعة خيال عدستي للتصوير الفوتوغرافي، وأصدر مجموعة من الكتب ضمن سلسلة عالم الثقافة الفوتوغرافية وعددها (٢١ كتاب)

“آل قنيعير” مصور محترف منذ ٣٠ عامًا ومدرب تصوير فوتوغرافي منذ عام ١٤٣٠ هـ ، وقد أنشأ المجموعة عام ١٤٣٢هـ لتعليم التصوير الفوتوغرافي، وتعلم على يديه الكثير من المصورين داخل وخارج المملكة من خلال الدورات والورش التي قدمها من خلال المجموعة، كما شارك في إقامة عدة معارض لأعضاء المجموعة وكذلك عدة رحلات داخلية، وقدم أكثر من ٧٠ محاضرة فوتوغرافية، وله مشاركة مع عدة جمعيات خيرية مثل جمعية إنسان وجمعية حركية وكذلك تحفيظ القرآن في تدريب منسوبيها وأبناء الجمعيات، والمشاركة مع عدة جهات حكومية في تغطية الاحتفالات والمهرجانات.

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والكتاب الجديد يعلم هواة التصوير بطريقة سهله ومبسطة بعيدة عن المصطلحات الصعبة وبطريقة متطورة في مجال التعليم، وفي اخر الكتاب يتم اختبار المصور من خلال برنامج (اختبر معلوماتك الفوتوغرافية) وهذه الطريقة تعتبر الأولى.

وقدم آل قنيعير الكتاب لجميع محبي التصوير الفوتوغرافي مجاناً وهو دعم لهواة التصوير وهذه ليست المرة الأولى فسبقته عدة كتب إلكترونية مجانية من خلال موقع المجموع ويمكنه تصفح الكتاب من الجوال او الكمبيوتر بتصميم جميل وهادي.

رابط الكتاب

http://www.3dstee.com/workshop-lesson/course/