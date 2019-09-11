، هتان: نحن مستاؤون من النتيجة.. الحمدان: دخلنا بتركيز أقل من اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي عقب تعادلهم مع نظيرهم اليمني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أنهم مستاؤون من نتيجة المباراة وأكيد الشارع الرياضي مستاء منها، وقد حاولنا تقديم أداء يرضي الجماهير حتى نخرج بنتيجة جيدة لكننا لم نوفق في الخروج بالمستوى المأمول.

وتابع: نحن أول مرة نلعب بتكتيك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في مباراة رسمية، لذلك أعتقد أننا لم نتأقلم مع التكتيك الجديد هذا من جانب التكتيك، أما بالنسبة للمستوى في أحيان كثيرة لا يكون الفريق في وضعه الطبيعي وهذا حال كرة القدم.

وأضاف: إن شاء الله في المباراة القادمة سنحاول تحسين مستوانا للظهور بصورة مغايرة، وتقديم نتيجة ترضي طموح الشارع الرياضي.

من جانبه قال عبدالله الحمدان مهاجم منتخبنا الوطني: كنا نطمح للثلاث نقاط لكننا لم نوفق في ذلك ،و سنسعى للتعويض في المباريات القادمة.

وتابع: دخلنا المباراة في تركيز أقل من المنتخب اليمني، وحين بدأنا في الوصول لمستوانا استقبلنا هدفاً، وما حصل في المباراة درس نتعلم منه.

وأضاف: صحيح أننا أول مرة نلعب في هذا التكتيك الذي انتهجه المدرب بعد مباراتنا الودية مع مالي، لكن هذا تكتيك المدرب وعلينا اتباع تعليماته باعتباره صاحب القرار الأخير.

وأوضح: افتقدنا اللاعب محمد كنو في اللقاء ولكن اللاعبين لم يقصروا في داخل الملعب، كما أحب أن أشكر الجماهير التي حضرت إلى البحرين لمساندتنا.