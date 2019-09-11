الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة ورقم الهوية| تعرف على أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات...

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة ورقم الهوية في أبشر، من خلال كتابة بعض البيانات البسيطة وخطوات سهلة، كما يمكنك الاعتراض على مخالفات المرور وفقا لشروط محددة سنذكرها لكم بالأسفل، واستطاعت منصة ابشر منذ إنطلاقها تقدم أكثر من 160 ألف خدمة للمواطن السعودي، لتسهيل الأمور عليه دون عناء الذهاب إلى أي مكان،يقدم الموقع العديد من الخدمات في مختلف المجالات، مثل خدمات المرور وخدمات الجوازات، وخدمات التفويض والاستعلام عن أي شيء آخر، وسنقدم لكم خطوات الاستعلام عن المخالفة والاعتراض عليها.

للإستفادة من خدمات أبشر والاستعلام عن جميع الخدمات، عليك التسجيل في الموقع ويعتمد التسجيل على كتابة بعض البيانات البسيطة، وهي خاصة برقم الجوال والبريد الإلكتروني والاسم وغيرها، وعليك كتابة البيانات بشكل صحيح والتأكد منها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة ورقم الهوية

تهدف هذه الخدمة الاستعلام عن المخالفة للشخص أو أي من أفراد الأسرة وغيرهم كالتالي:

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الدخول إلى موقع أبشر.

إختيار خدمة الاستعلام عن المخالفة.

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي في الصفحة.

أما للإستعلام عن التفاصيل فيتم كتابة رقم الهوية ورقم المخالفة والرمز المرئي، وسيتم عرض كافة التفاصيل عنها.

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الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكنك بجانب الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة، الاعتراض عليها من خلال خطوات وشروط معينة وهي كالتالي:

يمكن الاعتراض على المخالفة في مدة لا تتجاوز 30 بوما عن تاريخ تسجيلها. لا يجوز الاعتراض على مخالة تم الاعتراض عليها مسبقا وصدر أمر بها من اللجنة المختصة. يجوز للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات الآلية، إلا إذا كان عدد الاعتراضات المرفوضة خمسة لكل سنة هجرية على حدة. المستفيد من الخدمة هو المواطن والمقيم المسجل في المنصة. طريقة الوصول للخدمة عن طريق خدماتي ثم خدمات المرور ثم الاعتراض على المخالفات.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

شاهد: إعادة إنشاء كلمة مرور أبشر.

من خلال خدمات المرور المقدمة في موقع أبشر، يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، من خلال إدخال بيانات شخصية بسيطة، مثل رقم الهوية ورقم اللوحة ثم كتابة الرمز المرئي في الصفحة، وبعد ما قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة ورقم الهوية، يمكنك البدء في التسجيل في أبشر إذا كنت غير مسجلا به.