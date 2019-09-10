السعودية اليوم / تجديد الشراكة الإماراتية مع الأمم المتحدة حول "مشروع المعرفة"



الأمم المتحدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية شراكة جديدة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الإماراتية، لمواصلة العمل المشترك في إطار "مشروع المعرفة" لعشر سنوات إضافية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجع تأسيس السياسات القائمة على الأدلة في منطقة الدول العربية وحول العالم.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر:" إن تحصيل المعارف وتطبيقها ومشاركتها يوسع من قدرات الشعوب ويثري الدول في كل جانب من جوانب الحياة – من التعليم إلى الاقتصاد ومن التكنولوجيا إلى عالم العمل".

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب أنه لا يمكن تطوير الجهود المستمرة في نشر المعرفة وتحقيق أهدافها إلا من خلال تمكين الشباب.

وقد وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقًا آخرًا في ذات الفعالية يرسم خطة لإشراك الشباب من الإمارات العربية المتحدة كمتدربين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

// انتهى //

23:41ت م

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