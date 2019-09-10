السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يزور مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة



الدوادمي 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

زار محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين اليوم مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة، وشملت الزيارة الابتدائية التاسعة والروضة الثالثة بحضور مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التعليمية.

واستمع العجالين خلال الزيارة، لشرح من مدير التعليم عن احتضان المحافظة لثماني مدارس للطفولة المبكرة، مما يسهم في زيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات، وكذلك الاستفادة المثلى من المباني المدرسية بعد تهيئتها وتأهيلها، وسعي الوزارة لتوفير بيئة تعليمية متميزة لتعليم الأطفال لتطوير منظومة التعليم وتحسين نواتجه، كما اطلع المحافظ على المرافق المدرسية لتلك المدارس والتجهيزات المدرسية.

وأشاد المحافظ بما شاهده من تجهيزات مدرسية في تلك المدارس، مقدماً شكره وتقديره لمسؤولي التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة في تهيئة المدارس واهتماهم بهذه المرحلة الهامة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وتحسين مخرجاته .

// انتهى //

23:33ت م

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