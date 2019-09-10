السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل عسير تضبط عمالة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل منزل



محايل 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

ضبطت بلدية مركز قنا التابع لمحايل ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس عمالة وافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل منزل مخالف للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية أحمد عامر العربي أن الفرق الرقابية ضبطت منزلًا يمارس فيه تخزين المواد الغذائية من قبل عمالة أجنبية دون وجود تراخيص من البلدية، كما لا يوفر أبسط الاشتراطات الصحية، كتدني مستوى النظافة العامة, وتكدس المواد الغذائية ، ووجود مستودع غير مستوف للشروط الصحية، مع وجود سكن للعمال بالمنزل، الأمر الذي أدى إلى الإغلاق الفوري للموقع , وإتلاف 225 كم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك .

وأكد أن الجولات الرقابية تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات، الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة ليحقق البرنامج هدفه المنشود في رفع المستوى الصحي.

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23:27ت م

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